Nog geen nieuw Hamilton-contract in Canada

Lewis Hamilton beschikt momenteel nog steeds over een aflopend contract bij het team van Mercedes. De Brit hintte eerder al op een snelle contractverlenging en teambaas Toto Wolff zei dat het slechts een kwestie van dagen was. Inmiddels begint het er sterk op te lijken dat dit nog niet gaat gebeuren tijdens het Canadese raceweekend.

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet eerder deze week weten dat hij een deal verwacht voorafgaand het Canadese Grand Prix-weekend. Hamilton gaf zelf eerder ook aan dat hij snel een overeenkomst verwacht. Volgens het Britse Sky Sports gaat Hamilton in Canada geen nieuw contract tekenen, zijn contractverlenging laat dus nog wel eventjes op zich wachten. De woorden van Wolff en Hamilton lijken dus niet te kloppen. Wanneer de deal wel rond komt, is nog niet duidelijk.

Hamilton zelf wilde in Canada geen duidelijkheid geven over de contractonderhandelingen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen deed er tijdens de persconferentie nogal geheimzinnig over: "We hebben meerdere keren met elkaar gesproken en op dit moment valt daar nog niets aan toe te voegen. De zaak wordt afgerond als die wordt afgerond. Of dat nou volgende week het geval is, of pas over een maand, dat maakt mij helemaal niets uit."