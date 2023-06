Haas gunt Fittipaldi een kans tijdens bandentest

Terwijl het huidige seizoen nog niet eens op de helft is, is bandenleverancier Pirelli al hard bezig met het aanstaande seizoen. Pirelli is bezig met de ontwikkeling van de banden voor 2024 en krijgt hierbij de hulp van de teams. Het team van Haas heeft de line-up voor de test van volgende maand bekend gemaakt.

Het team van Haas werkt op 11 en 12 juli op Silverstone een bandentest af voor Pirelli. Op 11 juli komen vaste coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen allebei een dagdeel in actie. Op woensdag 12 juli is het de beurt aan reservecoureur Pietro Fittipaldi. De Braziliaan reed in 2020 twee Grands Prix als invaller bij het team en is aangebleven als reservecoureur. Het worden zijn eerste meters in de auto van het huidige seizoen.