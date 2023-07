Haas laat Fittpaldi meters maken tijdens bandentest

Ook vandaag werken meerdere teams weer de bandentest voor Pirelli af op het circuit van Silverstone. Gisteren kwamen, op Daniel Ricciardo na, de vaste coureurs in actie bij de deelnemende renstallen. Het team van Haas zet vandaag hun reservecoureur Pietro Fittipaldi in de auto.

De Braziliaanse coureur is al een aantal jaar verbonden aan Haas en reed in 2020 twee Grands Prix als vervanger van de geblesseerde Romain Grosjean. Vandaag maakt hij zijn eerste meters van het seizoen in de VF23. Hij kan direct veel meters gaan maken aangezien Pirelli veel data weer verzamelen. Na Ricciardo en Mick Schumacher in Barcelona is Fittipaldi de derde reservecoureur die een testdag mag uitvoeren.