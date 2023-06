Horner moest mensen ontslaan: "Konden dat door budgetcap niet rechtvaardigen"

In de afgelopen maanden zijn veel technische kopstukken van werkgever gewisseld in de Formule 1. Red Bull Racing verloor Rob Marshall aan McLaren en dat was zeker niet de enige verschuiving. Red Bull-teambaas Christian Horner ziet dat dit met de budgetcap nog wel eens voor problemen kan gaan zorgen.

Marshall vervulde jarenlang een grote rol binnen het team van Red Bull, maar gaat nu per 2024 aan de slag bij McLaren. Eerder verloor Ferrari ook al een kopstuk aan McLaren en trok Aston Martin vorig jaar onder meer Dan Fallows aan. James Key werd recent aangekondigd door Alfa Romeo, hij vertrekt op zijn beurt weer bij het team van McLaren.

Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat deze transfers voor nieuwe risico's zorgen. De Brit waarschuwt hiervoor in gesprek met Motorsport.com: "Je moet ervoor zorgen dat je niet je standaard verlaagt. Het probleem is dat seniors een belangrijke bijdrage hebben geleverd en dat je niet wil dat ze vanwege de cap uit hun rol worden gezet omdat je tien nieuwelingen hebt die de rol van de senior kunnen innemen. Dat is de constante discussie waardoor mensen door de budgetcap hun baan zijn verloren. Jayne Poole is er een voorbeeld van. Ze werd ontslagen omdat we haar rol binnen de budgetcap niet konden rechtvaardigen."