Wolff: "Kan nog een jaar duren voordat we met Red Bull strijden"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix in 2023 gewonnen en niet alle fans zijn daar even blij mee. Men hoopt dat hier snel verandering in gaat komen. Mercedes-teambaas Toto Wolff feliciteert Red Bull en zegt dat zijn team volgend seizoen even snel zal zijn.

Red Bull heeft momenteel een forse voorsprong op de concurrentie. In de kwalificaties zijn de verschillen vaak nog klein, maar in de races rijden Max Verstappen en Sergio Perez normaal gesproken weg bij de concurrenten. De verschillen bij de finish zijn vaak veel meer dan tien seconden. Veel fans zien liever een spannende strijd en kijken dan ook naar iets anders in plaats van de Formule 1.

Regels

Mercedes-teambaas Toto Wolff snapt de kritiek van de fans wel. De Oostenrijker heeft eerder al aangegeven dat hij een grote tegenstander is van kunstmatige ingrepen. Ook in gesprek met CNBC blijft hij hier weg van: "Mensen hebben onvoorspelbaarheid nodig. Sport en show zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar er zijn nou eenmaal regels en iedereen die onder die regels wint, verdient het om te winnen."

Vechten

Momenteel wint vooral Red Bull onder deze nieuwe regels, maar Wolff wil dat in de toekomst dus ook gaan doen. Mercedes krabbelt langzaam op en dat geeft Wolff goede hoop: "Ik denk dat we volgend jaar op gelijke hoogte staan en met Red Bull kunnen vechten. In de afgelopen paar seizoenen hebben we een paar misstappen gezet op het technische gebied, maar dit is te doen. We zullen snel terug zijn."