Officieel: Hamilton en Russell tekenen nieuw Mercedes-contract

Het hing al eventjes in de lucht, maar vandaag is het officieel geworden: Lewis Hamilton tekent een nieuw contract bij het team van Mercedes. Hamiltons huidige contract liep aan het einde van dit jaar af en er gingen dan ook veel geruchten rond over zijn toekomst. Die verhalen zijn nu verleden tijd, Hamilton blijft bij Mercedes.

Na maanden vol speculatie heeft Mercedes nu officieel bevestigd dat Hamilton aanblijft bij het team. Met een kort bericht op sociale media bevestigde de Duitse renstal dat Hamilton en George Russell ook in 2024 en 2025 voor Mercedes rijden. Over Hamiltons toekomst bestond veel onduidelijkheid, maar na maanden vol onderhandelingen heeft hij nu dus een tweejarige deal getekend. Dat betekent dus dat hij tot minimaal zijn 40ste zal blijven racen. Ook Russell heeft een nieuwe deal getekend.

The Team is delighted to announce that Lewis and George will continue to lead its driver line-up in 2024 and 2025. 馃挭 pic.twitter.com/MSdlhUrOX7