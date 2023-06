Sainz snapt dominantie Verstappen: "Moeilijk om een foutje te maken zonder druk"

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft het momentum stevig in handen en hij heeft een forse voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Perez. Carlos Sainz denkt dat Verstappen amper foutjes maakt omdat hij geen concurrentie heeft.

Verstappen is dit seizoen in elke race op het podium gefinisht. Alleen in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan ging de zege naar Perez, in alle andere races kwam Verstappen als winnaar over de streep. Anderhalve week geleden leek Verstappen in Spanje zijn kracht zien en won hij met een grote voorsprong de race. Hij gaf de leiding op geen enkel moment uit handen en ging in de slotfase ook nog eens voor de snelste ronde.

Ferrari-coureur Carlos Sainz wil niets liever dan Verstappen uitdagen. De Spaanse coureur weet dat dit momenteel nog niet mogelijk is. In gesprek met AS probeert hij hoopvol te blijven: "Je hoeft geen genie te zijn om te zien dat het heel erg moeilijk is om Red Bull bij te houden. Dat betekent overigens niet dat Ferrari dat niet kan. We gaan ons best niet en dit betekent ook niet dat we niet gaan winnen. We zijn altijd klaar voor een zege. Voor Max is het moeilijk om een foutje te maken met zo'n dominante Red Bull en amper druk."