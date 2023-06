Horner: Red Bull-topman Marshall kreeg ‘veelzeggend’ aanbod van McLaren

Eerder deze maand werd bekend dat McLaren een technisch topman van Red Bull weg wist te snoepen. Rob Marshall werkte zeventien jaar lang voor Red Bull en was belangrijk in haar proces om succes binnen de Formule 1 te genereren, maar stapte na een belangrijk aanbod van McLaren over naar het hoofdkwartier in Woking.

Bij het vallen van het nieuws dat Rob Marshall een transfer naar McLaren zou gaan maken, was vooral Red Bull-teambaas Christian Horner duidelijk hoe belangrijk de technisch topman was. Volgens Horner was Marshall namelijk een 'sleutelfiguur' in het team, die zich onder enige bezighield met belangrijk werk aan de versnellingsbak in de periode van 2009 tot en met 2013.

Dit jaar konden de toeschouwers Marshall nog wel in Red Bull-kleuren meemaken, want de Britse ingenieur mocht bij de Australische Grand Prix namens de Oostenrijkse renstal de trofee in ontvangst nemen. Echter was Marshall al een aantal jaar niet meer werkzaam binnen de Formule 1-afdeling van Red Bull, en was zijn honger om binnen de muren van de koningsklasse te werken nog niet gestild.

"Hij heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol binnen het team gespeeld, maar was niet voor de Formule 1 bij ons bezig. Na zeventien jaar bij ons heeft hij een groot aanbod van McLaren gekregen. Zijn contract bij ons was nog niet verlopen, maar hij wou weer graag terug naar de Formule 1, en dus zijn we tot een overeenkomst met hem gekomen."