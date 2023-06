Prost kritisch op Perez: "Hij moet niet zo hard roepen"

Sergio Perez steekt niet onder stoelen of banken dat hij dit jaar wereldkampioen wil worden in de Formule 1. De achterstand van Perez op zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen is echter zeer groot. Verstappen is de grote titelfavoriet en volgens Alain Prost moet Perez niet te hard roepen dat hij zijn teamgenoot wil verslaan.

Het team van Red Bull Racing is momenteel veel sneller dan de rest van het veld. De Oostenrijkse renstal heeft een zeer snelle auto gemaakt en de voorsprong op de concurrentie van Mercedes, Aston Martin en Ferrari is meestal meer dan twintig seconden. Perez is dan ook de enige echte uitdager van Verstappen, maar hij maakte in de afgelopen weken veel fouten.

Onmogelijke missie

Viervoudig wereldkampioen Alain Prost is zeer kritisch op de recente uitspraken van Perez en diens prestaties. Prost denkt dat Perez moet opletten en legt dat uit in zijn column voor L'Equipe: "Hij moet ervoor zorgen dat Max aan zichzelf gaat twijfelen en dat Red Bull hun mening over zijn positie bijstelt. Perez heeft een haast onmogelijke missie. Als hij Verstappen wil verslaan, moet hij dat niet zo hard roepen."

Senna

Prost is ook niet zo blij met het gedrag van de omgeving van Perez. De vader van de Mexicaanse coureur vergelijk de strijd bij Red Bull namelijk met het iconische duel tussen Prost en Ayrton Senna. Prost is daar niet bepaald blij mee: "Zijn omgeving helpt ook niet bepaald mee. Een maand geleden las ik dat zijn vader tegen journalisten had gezegd dat de strijd met Max vergelijkbaar is met mijn strijd met Ayrton. Dat is compleet nutteloos en werkt hem alleen maar tegen."