Rosberg denkt terug aan tijd met Schumacher: "De DRS was nieuw voor hem"

Fernando Alonso is met zijn 41 jaar de oudste coureur van het huidige Formule 1-veld, maar hij is nog steeds zeer snel. De Spanjaard bewijst dat leeftijd geen rol speelt en Nico Rosberg is enorm onder de indruk. Rosberg reed in zijn eerste Mercedes-jaren naast de teruggekeerde Michael Schumacher en kwam er toen achter dat hij moest wennen aan een aantal dingen.

Alonso keerde in 2021 terug in de koningsklasse van de autosport en liet zien dat hij nog steeds snel kan zijn. De Spanjaard rijdt sinds dit seizoen voor het team van Aston Martin en staat momenteel derde in het wereldkampioenschap. De ervaren Alonso eindigde meermaals op het podium en wil dit seizoen dan ook graag weer een Grand Prix gaan winnen.

Alonso is zeker niet de eerste wereldkampioen die in zijn comebackjaren weer sterk presteert. Michael Schumacher keerde in 2010 terug in de Formule 1 bij Mercedes, maar kwam in zijn jaren niet goed voor de dag. Nico Rosberg was toentertijd Schumachers teamgenoot en laat in gesprek met Sky weten dat de zevenvoudig wereldkampioen snel was: "In een snelle ronde en meestal ook in de race. Hij had soms wel moeite zich aan te passen aan bepaalde dingen. De DRS was nieuw voor hem. Soms vergat hij dat je daarmee sneller kon gaan of vergat hij het weer uit te zetten."