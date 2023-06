Button hoopt op avonturen van Verstappen: "Anders kan je niet de beste ooit zijn"

Max Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kan dit jaar zijn derde wereldtitel op rij pakken. Jenson Button is onder de indruk van de prestaties van Verstappen, maar denkt dat hij pas bij de beste coureurs ooit kan gaan horen als hij ook wint in andere klassen.

Verstappen heeft in de afgelopen seizoenen in de Formule 1 laten zien wat hij in huis heeft. De Nederlander kan dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1 worden en won tot nu toe slechts twee races niet in 2023. Verstappen heeft al eerder aangegeven dat hij in de toekomst ook wil schitteren in de 24 uur van Le Mans.

Andere races

Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button denkt dat een zege in een andere klasse goed is voor de erelijst van Verstappen. In gesprek met The Times legt Button zijn redenatie over Verstappen uit: "Het kan goed zijn dat hij als de beste coureur allertijden de geschiedenisboekjes in gaat, maar ik ben het er wel mee eens dat je niet de beste coureur ooit kan zijn als niet een stap buiten de Formule 1 hebt gezet."

Alonso

Button ziet Fernando Alonso als het perfecte voorbeeld. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen won immers ook op Le Mans en nam deel aan onder meer de Indianapolis 500 en de Dakar Rally. Button denkt dat Verstappen dat voorbeeld moet volgen: "Fernando heeft dat fenomenaal gedaan. Hij verliet de Formule 1 en racete in Le Mans en Daytona. Hij won beide races om vervolgens opnieuw Le Mans op zijn naam te schrijven. Zijn performance is ondanks zijn leeftijd nog niet verdwenen."