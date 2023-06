Horner: Red Bull moet een oogje op Aston Martin houden

Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat concurrent Aston Martin hét team is dat in de toekomst om de titels kan gaan vechten.

Bij de recentelijke Grand Prix van Spanje was Red Bull niet geheel verrassend opnieuw de grote winnaar. Coureur Max Verstappen behaalde zijn derde Grand Slam in zijn F1-carrière tot nu toe, en wist ruim 24 seconden voor P2-man Lewis Hamilton te eindigen.

In de absentie van Verstappen's teamgenoot Sergio Pérez, was het traditiegetrouw niet de beurt aan Aston Martin-coureur Fernando Alonso om een makkelijke P2-eindplaats op te pikken. De Spanjaard had moeite om de pace bij zijn thuisrace te vinden, en eindigde als zevende. Het subtop-team dat wél successen op het Circuit de Barcelona-Catalunya wist te behalen, was die van Mercedes.

De Duitse renstal bracht een groot upgradepakket mee, en kon de W14-auto meteen richting successen bewegen. Terwijl Hamilton een sterke P2 pakte, eindigde teamgenoot George Russell als derde.

Terwijl Mercedes bij de race in Spanje goed presteerde, denkt Red Bull-teambaas Christian Horner nog steeds dat Aston Martin wat toekomstige successen betreft de meeste potentie heeft. Tegenover Aston Martin-ambassadeur en voormalig F1-coureur Pedro de la Rosa vertelt Horner over de opkomst van de groengekleurde renstal: "We hebben natuurlijk stukken minder windtunneluren dan jullie", begint Horner richting De La Rosa. "Dus we moeten heel selectief zijn met het gebruik van die uren, en dat geldt ook voor volgend jaar. Het gaat erom dat we die balans zien te vinden."

"Als je naar al die ervaring kijkt, dan kun je zien wat Fernando (Alonso) naar Aston Martin heeft meegenomen – dat nog een heel jong team is. Er zitten daar veel nieuwe jongens, waaronder een paar die ze van ons weggesnoept hebben. Ik denk dat we in de toekomst daarom onze ogen het meeste op Aston Martin moeten richten – want je kunt zien dat ze een sterke energie uitstralen", meent Horner.