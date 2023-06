Verstappen hoopt op spannende titelstrijd: "Zou geweldig zijn"

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft een riante voorsprong in het wereldkampioenschap en hij heeft het momentum stevig in handen. Verstappen is vanzelfsprekend blij met zijn dominantie, maar hij stelt wel dat hij graag meer tegenstand zou willen hebben.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing heersen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander kreeg in eerste instantie nog wat concurrentie van Sergio Perez, maar de achterstand van de Mexicaanse coureur is flink gegroeid door twee tegenvallende raceweekenden. De teams van Mercedes, Aston Martin en Ferrari kunnen Red Bull momenteel nog niet uitdagen.

Meer teams

Verstappen is blij met zijn goede vorm en zijn zeges, maar hij zou graag meer concurrentie hebben. Een strijd met bijvoorbeeld Lewis Hamilton zou hij niet afwijzen, zo laat hij weten aan de internationale media: "Ja, ik denk dat het goed is voor de sport als er meer teams vooraan meestrijden. Ze willen dat ook bereiken, dus eerlijk gezegd zou het geweldig zijn om meer coureurs echt vooraan het veld te zien."

Spanning

Verstappen hoopt dan ook dat andere teams het gat met Red Bull kunnen dichten. De Nederlandse regerend wereldkampioen laat weten dat hij het liefst meer spanning wil zien in de sport: "Hopelijk komt het veld in de Formule 1 in de loop van het huidige seizoen al wat dichter bij elkaar. Hopelijk zijn er volgend jaar dan misschien wel meer teams echt vooraan het Formule 1-veld te vinden."