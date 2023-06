Hill ziet Hamilton genieten: "Dat is een goed teken"

Het team van Mercedes maakte afgelopen weekend in Spanje een goede indruk. De Duitse renstal was het tweede team achter Red Bull Racing in de race. Mercedes reed in Barcelona voor de tweede keer met de geüpdatete bolide en volgens Damon Hill heeft het team goede stappen gezet.

Mercedes introduceerde in Monaco het langverwachte updatepakket. Het team kondigde deze verregaande updates al in Bahrein aan. In Monaco en Barcelona reden Lewis Hamilton en George Russell voor het eerst met de auto's met onder andere nieuwe sidepods. Hamilton was in Spanje zeer tevreden met zijn auto. De Brit kwam daar als tweede over de streep, één plekje voor zijn teamgenoot Russell.

Potentie

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill zag dat men bij Mercedes weer wat beter voor de dag kwam. Mercedes was langer dan Red Bull Racing, maar de tevredenheid was groot. Hill laat aan Sky Sports weten dat Mercedes tevreden zal zijn: "Dit heeft misschien voor meer potentie gezorgd, maar het is nog maar de vraag of het genoeg is om Red Bull te verslaan. Ik denk dat ze vastzitten aan het fundamentele chassis."

Goed teken

Hamilton reageerde na afloop van de Spaanse Grand Prix zeer positief. De zevenvoudig wereldkampioen beleefde zware maanden, maar lijkt nu weer tevreden te zijn. Hill: "Het is een goed teken dat Lewis riep dat hij genoot van de auto. Het is ook voor hem een indicatie. Ze hebben nu gedaan waar hij om smeekte en ze zien nu progressie. Dus ik zou zeggen, goed gedaan Lewis. Het gaat lastig worden om Red Bull voor het einde van het seizoen in te halen."