Mick Schumacher maakt eerste Mercedes-meters tijdens bandentest

Alhoewel er vandaag geen officiële sessie op het programma staat, komen de teams van Ferrari en Mercedes toch in actie met hun huidige auto's. Op het circuit van Barcelona werken ze namelijk een tweedaagse test voor Pirelli af. Bij Mercedes neemt vandaag Mick Schumacher plaats achter het stuur.

Gisteren werkte George Russell de eerste testdag af voor Mercedes en vandaag is het de beurt aan reservecoureur Mick Schumacher. De Duitser maakt vandaag zijn eerste echte Formule 1-meters van het jaar. Mercedes deelt volop beelden van de testdag van Schumacher. Bij het team van Ferrari neemt vandaag Carlos Sainz plaats achter het stuur, gisteren kwam Charles Leclerc in actie.

All settled in. 馃憣 pic.twitter.com/DYmg6D8ixG

First laps in W14 for @SchumacherMick. 馃ぉ pic.twitter.com/jgWJoetwaT