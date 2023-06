'Formule 1 zet Zuid-Afrikaanse Grand Prix in 2024 uit het hoofd'

Het is algemeen bekend dat de Formule 1 in de nabije toekomst een Grand Prix wil organiseren op het Afrikaanse continent. Zuid-Afrika stond op pole position om een Grand Prix te organiseren, maar het lijkt erop dat deze plannetjes weer niet doorgaan. Dit zou dan weer goed nieuws zijn voor de Belgische Grand Prix.

Zuid-Afrika probeert al geruime tijd een comeback te maken op de Formule 1-kalender. Formule 1 CEO Stefano Domenicali bezocht het land al om gesprekken te voeren met lokale vertegenwoordigers. Het was de bedoeling dat de race zou worden gereden op het bekende circuit van Kyalami. Het begint er echter steeds meer op te lijken dat de race weer niet doorgaat.

Onstabiel

Volgens Motorsport.com zal de Grand Prix van Zuid-Afrika ook in 2024 niet worden verreden. Dat betekent overigens niet dat de plannen helemaal van tafel zijn, men ziet nu 2025 als de eerste mogelijkheid. Volgens het medium heeft de Formule 1 besloten niet naar Zuid-Afrika te gaan omdat de plannen te onstabiel zijn en alles dus in het water kan vallen voordat men überhaupt kan gaan racen.

Rusland

Ook de goede band tussen Zuid-Afrika en Rusland zou een rol spelen bij het besluit van de Formule 1. Vanuit de Verenigde Staten kwam namelijk beschuldigingen aan het adres van Zuid-Afrika over het mogelijk leveren van wapens aan de Russen voor de oorlog in Oekraïne. De Formule 1 cancelde vorig jaar de Russische Grand Prix en sneed daarna alle banden door het het land. Het niet doorgaan van een race in Zuid-Afrika zal er vermoedelijk voor zorgen dat de Belgische Grand Prix ook in 2024 op de kalender staat.