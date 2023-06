Sainz bekritiseert Ferrari over slechte timing upgradepakket: "Dat heeft ons niet geholpen"

Ferrari-coureur Carlos Sainz kijkt terug op een teleurstellende Spaanse Grand Prix. Sainz, een van de twee thuishelden van afgelopen weekend, startte de race op een knappe tweede plaats, maar werd vervolgens tijdens de race door drie coureurs met gemak ingehaald. Reflecterend op race nummer zeven van het seizoen uit de Spanjaard kritiek op zijn team, en hoopt bij de race in Montreal weer een positief resultaat te kunnen scoren.

Bij de Spaanse Grand Prix had Carlos Sainz met zijn P2-startpositie een goede kans om die tot een podiumplaats te verzilveren. Echter was de bandendegradatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya zoals gebruikelijk zeer hoog – vooral vanwege de nieuwe lay-out die er door de Formule 1 gebruikt werd. De SF23-auto staat bekend om haar worstelingen met het Pirelli-rubber, en dat was ook bij de race in Barcelona weer duidelijk te zien.

Tijdens de race zag Sainz zijn kansen op een podiumplaats voor de ogen van duizenden fans in rook opgaan. Niet alleen beide Mercedes-coureurs, maar ook Red Bull-man Sergio Pérez - die op de elfde plaats startte – kwam aan hem voorbij. Na afloop van de race blikt een gefrustreerde Sainz terug. "We weten dat racepace en hogesnelheidsbochten onze zwakheden zijn. Daar komt nog bij dat Barcelona een soort asfalt heeft dat voor hoge bandenslijtage zorgt. Daarom waren we zo langzaam vandaag", begint Sainz.

"Daar komt nog bij dat de auto soms onvoorspelbaar is. Ik heb er alles gedaan om voor een goed resultaat te zorgen, maar uiteindelijk moet ik met een P5 genoegen nemen. We weten nu waar we niet sterk in zijn. De motivatie en de feedback zijn er, nu moeten we nog de tijd vinden om de problemen op te lossen. Mercedes laat ons zien dat het mogelijk is om een grote stap vooruit te maken. In Maranello zijn ze volop bezig om sterker te worden. Maar waarschijnlijk was dit circuit de slechtste locatie om de nieuwe upgrades mee te nemen, dus dat heeft ook vast niet geholpen", meent Sainz.