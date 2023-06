De Vries baalt: "Ik kwam klem te zitten"

Nyck de Vries maakte in de Spaanse Grand Prix geen grote fouten. De Nederlandse AlphaTauri-coureur vocht meerdere duels uit in het middenveld en kwam uiteindelijk als veertiende over de streep. De Vries scoorde weer geen punten en was na afloop niet helemaal tevreden met zijn resultaat.

De Vries reed een redelijk onzichtbare Grand Prix op het circuit nabij Barcelona. De Nederlander vocht een aantal duels uit in het middenveld, maar werd met enige regelmaat gepasseerd door zijn concullega's. De Vries werd uiteindelijk op een ronde gezet en kwam achter zijn Australische McLaren-rivaal Oscar Piastri als veertiende over de streep en dat was een resultaat waar hij zeker niet mee kon leven.

Klem

De Vries geeft eerlijk toe dat hij op meer had gerekend. De Friese coureur hoopte op punten en sprak zich uit in een persbericht van zijn werkgever AlphaTauri: "Als team wilden we natuurlijk meer. Ik had dan wel een goede start, maar ik reed op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Ik kwam klem te zitten aan de binnenkant. Daardoor verloor ik veel plaatsen en kwam ik vast te zitten achter andere auto's. We probeerden een undercut, maar ik had het zwaar waardoor het lang duurde om erlangs te komen."

Competitief

De Vries was ook tevreden over een aantal momenten. De AlphaTauri-coureur is van mening dat er nog wat werk moet worden verricht om punten te kunnen pakken: "Op bepaalde momenten in de race waren we zeker goed en in de laatste 25 rondes waren we competitief op de mediums. Ik denk dat we alles beter voor elkaar moeten krijgen. Dit weekend waren we al vanaf de start competitief, dus ik denk zeker dat we progressie boeken."