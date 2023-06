George Russell verrast door podiumplaats

George Russell reed een indrukwekkende inhaalrace in Spanje. De Britse Mercedes-coureur begon de race op de twaalfde plaats, maar kwam op de derde plaats over de streep. Russell vocht een aantal duels uit met Sergio Perez en bedankte na afloop zijn eigen werkgever Mercedes.

Russell kende gisteren een tegenvallende zaterdag in Spanje. De Brit richtte zijn pijlen op een puntenscore, maar al snel werd duidelijk dat een podiumplaats zeker niet onmogelijk was. Hij kwam op de derde plaats over de streep en zag dat alleen Max Verstappen en zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton voor hem over de streep kwamen. Het zorgde voor een grote glimlach en veel tevredenheid.

Russell was trots en tevreden toen hij zich na de race weer meldde in de pitlane. Na de gebruikelijke knuffels van zijn teamgenoten sprak hij zich uit bij interviewer van dienst Nico Rosberg: "Dit is zeker wel een verrassing. Ik wil het team complimenteren, ze hebben mij een auto gegeven waarmee ik van de twaalfde plaats naar het podium kon rijden. Dit zijn goede tekenen die van ons team komen. De auto voelt steeds beter. We wisten dat we meer downforce hadden meegenomen en dingen komen steeds beter in het juiste window."