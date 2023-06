Perez gelooft in podiumkansen na teleurstellende kwalificatie

Sergio Perez kende een rampzalige kwalificatie in Spanje. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur ging de fout in, in het tweede gedeelte van de kwalificatie. Hij bleef haken op de elfde plaats en zal vandaag dus een inhaalrace moeten gaan rijden. Hij richt alsnog zijn pijlen op een podiumplaats.

Perez had het vrijwel de gehele kwalificatie zwaar in Spanje. In het eerste gedeelte van de kwalificatie reed hij op het nippertje een tijd die goed genoeg was voor Q2. In Q2 ging het daarna helemaal mis voor Perez. Op het circuit van Barcelona schoot hij rechtdoor en hobbelde hij door de grindbak. Dit tripje verpestte zijn banden en hij viel af in het tweede deel van de kwalificatie.

Perez stak na afloop de hand in eigen boezem. De Mexicaan baalde als een stekker van zijn prestatie en hij moet vandaag in de Grand Prix dus gaan terugslaan. Hij heeft een ambitieus doel voor ogen en wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk dat alles mogelijk is in de race. We gaan er alles aan doen om ons te herstellen en om progressie te boeken. Ik kijk dan ook uit naar de race. Ik denk dat het mogelijk moet zijn om goede punten te pakken. Hopelijk pakken we een podiumplek."