Wat viel op tijdens de zaterdag in Spanje?

De startopstelling voor de Grand Prix van Spanje is bekend. Gisteren werden op het circuit van Barcelona de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Vooral in de kwalificatie gebeurde er zeer veel opmerkelijke dingen. GPToday.net kijkt naar een aantal van deze opvallende zaken.

De grote favoriet voor de zege in de Grand Prix van vandaag? Dat is overduidelijk Max Verstappen. De Nederlander was het snelste in de drie vrije trainingen en ook in de kwalificatie was hij een klasse apart. In zijn eerste run was hij bijna een seconde sneller dan de rest van het veld. In de tweede run kon niemand meer aan zijn 1:12.272 komen. Nummer twee Carlos Sainz was bijna een halve seconde langzamer dan Verstappen. Voor de race geldt Verstappen dan ook als de grote favoriet, vrijwel niemand lijkt hem te kunnen verslaan. Al helemaal omdat zijn teamgenoot Sergio Perez na een belabberde kwalificatie de race start vanaf de elfde plek.

Perez reed een rampzalige kwalificatie, maar hij was zeker niet de grote verliezer van de dag. Ferrari-coureur Charles Leclerc zakte volledig door het ijs. In de chaotische eerste kwalificatiesessie had hij de grootste moeite met zijn auto en kwam hij niet verder dan de negentiende (!) tijd. Alleen Williams-coureur Logan Sargeant was langzamer dan Leclerc. De Monegask heeft wel één zorg minder: inhalen lijkt goed mogelijk op de vernieuwde lay-out. Maar met mannen zoals Perez en George Russell in het middenveld weet Leclerc dat het geen makkelijke klus gaat worden.

Spanjaarden

De Spaanse fans zullen vandaag hopen op een landgenoot op het podium. Ze hebben daarvoor twee mogelijkheden: Carlos Sainz en Fernando Alonso. Alonso is de man van het momentum, maar hij start de race slechts als achtste. De tweevoudig wereldkampioen eindigde dit seizoen slechts eenmaal niet op het podium en de verwachtingen zijn dan ook hoog. Toch zullen de meeste blikken zijn gericht op Sainz, hij start de race vanaf de tweede plaats. De machtige Verstappen lijkt een brug te ver, maar een podiumplek zeker niet. Met een beetje geluk kunnen er dus twee Spanjaarden op het podium eindigen.