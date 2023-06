Horner niet blij met Perez: "Hij moet zijn zelfvertrouwen terugkrijgen"

Red Bull kende een wisselende zaterdag op het circuit van Barcelona in Spanje. Max Verstappen pakte op magistrale wijze de pole position, maar Sergio Perez zakte volledig door het ijs. De Mexicaan reed slechts de elfde tijd en dat zorgt voor enorm veel teleurstelling. Teambaas Christian Horner zag dat Perez eerder al goed weg kwam.

Perez was in vrijwel de hele kwalificatie veel langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaan had het al lastig in het eerste deel van de kwalificatie. Hij was net snel genoeg, maar in Q2 ging alles mis. Hij maakte in zijn laatste run een fout waardoor hij de grindbak in schoot. Daarna ging het weer mis aangezien hij zijn tijd niet kon verbeteren.

Lastig

Na afloop was Red Bull-teambaas Christian Horner vanzelfsprekend blij met de resultaten van Verstappen. Horner was iets minder blij met Perez en dat deelde hij met onder meer Sky Sports: "Hij had gewoon een lastige kwalificatie. Hij schoot van de baan af en zijn banden koelden daardoor af. Hij had daarvoor al geluk dat hij door Q1 wist te komen. Jammer genoeg zorgde zijn momentje in Q2 ervoor dat hij van streek raakte. Dit was één van die dagen voor hem. Met de elfde tijd heeft hij veel te doen morgen."

Banden

De banden speelden een grote rol in deze kwalificatie en Perez leek daar mee te worstelen. Ook met de auto leek hij in de clinch te liggen en Horner geeft aan dat het team alles gaat checken: "De banden spelen hier een cruciale factor. We hebben de aero loads na Q1 gecheckt en we zagen dat alle onderdelen deden wat ze moesten doen. We gaan vanavond alles nog eens doorlopen. Het ging er hier gewoon om, om de banden in het juiste window te krijgen. We weten dat Checo niet ver weg is. Hij kreeg de auto vandaag niet werkende."