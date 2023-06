Mercedes en Alpine passen livery aan voor Pride Month

Meerdere Formule 1-teams besteden deze maand aandacht aan de Pride Month. De renstallen passen hun logo's en livery's en ondernemen actie om inclusiviteit te promoten en om de positie van de LGBTQ-gemeenschap onder de aandacht te brengen. Onder andere het team van Mercedes en Alpine ondernemen actie.

Alpine past deze maand de livery aan. Op de wagens is op meerdere plekken de regenboogvlag te zien, onder andere op de voorvleugel is dit te zien. Ook het team van Mercedes neemt dit jaar wederom actie. Het team past net als vorig jaar het logo aan. Deze maand zijn de Mercedes-logo's wederom gehuld in de kleuren van de regenboogvlag. Ook onder andere het team van Red Bull Racing onderneemt actie.

This is a team for everyone.



BWT Alpine F1 Team is proud to mark Pride Month with a series of actions throughout the month of June and commits to promoting LGBTQ+ inclusion and embracing diversity. #Alpine #PrideMonth 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ @RacingPrideHQ