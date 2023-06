Autosport TV-gids: Verstappen terug op 'historische' grond, VeeKay in actie in Detroit

De IndyCar en Formule 1 stormden vanuit Indianapolis en Monte Carlo gelijk door naar hun volgende bestemming.

De koningsklasse is actief in Barcelona, de plek waar Max Verstappen zijn allereerste zege boekte in de F1. De tweevoudig wereldkampioen was toentertijd een outsider, maar nu de torenhoge favoriet voor de zege.

IndyCar-coureur Rinus 'VeeKay' van Kalmthout hoopt de teleurstelling van de Indy 500 weg te poetsen in de straten van Detroit

Zaterdag 03 juni

10:03 - 11:30 - Formule E - ePrix Jakarta R1

10:30 - 10:15 - Formule 3 - Sprintrace - Barcelona, Spanje

12:30 - 13:30 - Formule 1 - VT3 - Barcelona, Spanje

14:15 - 15:05 - Formule 2 - Sprintrace - Barcelona, Spanje

16:00 - 17:00 - Formule 1 - Kwalificatie - Barcelona, Spanje

19:15 - 20:15 - IndyCar - Kwalificatie - Detroit

Zondag 04 juni

10:03 - 11:30 - Formule E - ePrix Jakarta R2

09:55 - 10:45 - Formule 3 - Hoofdrace - Barcelona, Spanje

11:25 - 12:30 - Formule 2 - Hoofdrace - Barcelona, Spanje

15:00 - 17:00 - Formule 1 - Grand Prix van Spanje

21:30 - 23:00 - IndyCar - Chevrolet Detroit Grand Prix