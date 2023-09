GPToday.net TV-gids: Verbreekt Verstappen record van negen zeges op rij?

Een week na de Dutch Grand Prix gaat het F1-circus verder op Monza, de Temple of Speed. Max Verstappen hoopt voor de tiende keer op rij een Grand Prix te winnen en daarmee het record van zichzelf en viervoudig kampioen Sebastien Vettel te verbreken. Op zaterdag 12:30 uur is de derde vrije training. De kwalificatie is een paar uur later om 16:00 uur. De Grand Prix van Italië is zondag 15:00 uur.

In het voorprogramma van de koningsklasse de Formule 2 met Richard Verschoor, de Porsche Supercup met talloze Nederlanders, waaronder tweevoudig kampioen Larry ten Voorde en de Formule 3.

De sprintrace van de Formule 2 is zaterdag 14:15 uur. De hoofdrace zondag 09:55 uur. De Porsche Supercup gaat het laatste weekend in met Ten Voorde nog als kanshebber op de titel. De wedstrijd is 11:55 uur. De Formule 3 heeft de sprintrace al achter de rug met Gabriel Bortoleto als nieuwe kampioen. Zondag rest nog de hoofdrace om 08:15 uur.

Naast de feeder series en de Formule 1 gaat de IndyCar met Rinus 'VeeKay' van Kalmthout ook weer verder. Dit keer op het permanente circuit van Portland, de een na laatste wedstrijd. De Bitnile.com Grand Prix of Portland is zondag om 21:30 uur.