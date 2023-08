GPToday TV-gids: Home sweet home

De Formule 1 hervat na de zomerstop het seizoen 2023 in Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Max Verstappen hoopt voor de derde keer op rij zijn thuisrace te winnen voor honderdduizenden oranjefans.

De eerste vrije training is vrijdag om 12:30 uur. De tweede om 16:00 uur. Op zaterdag 11:30 uur de derde vrije training. De kwalificatie is een paar uur later om 15:00 uur. De Grand Prix van Nederland is zondag 15:00 uur.

In het voorprogramma van de koningsklasse de Formule 2 met Richard Verschoor en Porsche Supercup met talloze Nederlanders, waaronder tweevoudig kampioen Larry ten Voorde

De sprintrace van de Formule 2 is zaterdag 13:15 uur. De hoofdrace zondag 10:00 uur. De Porsche Supercup heeft in tegenstelling tot andere weekenden twee wedstrijden. Race 1 is zaterdag 17:00 uur en zondag is Race 2 om 11:55 uur.

Naast de feeder series en de Formule 1 gaat de IndyCar met Rinus 'VeeKay' van Kalmthout ook weer verder. Dit keer op de oval van Gateway, de laatste motorspeedway van 2023. De Bommarito Automative Group 500 is zondag om 21:35 uur.