Verstappen ziet verbeterpunten: "We hebben iets meer nodig"

Max Verstappen kende vandaag een wisselvallige dag in de straten van Monaco. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur had het lastig in de eerste vrije training, maar was daarna de snelste man in de tweede vrije training. Na afloop van de sessies geeft hij aan dat Red Bull nog iets nodig heeft.

Verstappen liet zich kritisch uit over de boordradio in de eerste vrije training. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was zeer ontevreden over de set-up en zocht snel de pitlane op. In de tweede vrije training ging alles weer naar wens en noteerde hij de snelste tijd van de sessie en ook van de dag. Dat zorgde voor meer tevredenheid bij het team.

Verstappen geeft zelf ook toe dat de tweede vrije training het hoogtepunt van de vrijdag was. Na afloop keek hij terug en sprak hij zich uit bij Verstappen.com: "De tweede vrije training was veel beter dan de eerste. De auto was veel competitiever. Vergeleken met Ferrari komen we nog wat tekort wat betreft hoe de auto zich gedraagt op de kerbs en de hobbels. Dat is iets waar we voor morgen aan moeten werken, want je ziet dat ze heel erg dichtbij zijn. Ook de Astons zijn dichtbij. We hebben iets meer nodig om ze voor te blijven."