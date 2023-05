Haas trekt Amerikaanse gigant aan als nieuwe sponsor

Het team van Haas heeft een grote nieuwe sponsor binnengehaald. De Amerikaanse renstal slaat hiermee een grote slag in het seizoen waarin de Grand Prix van Las Vegas terugkeert op de kalender van de Formule 1. Haas heeft namelijk een deal gesloten met MGM Resorts International.

De logo's van MGM Resorts zullen tijdens het huidige raceweekend in Monaco en in Singapore, Austin en Las Vegas zichtbaar zijn op het stuur van de wagens van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen. Haas zal samen met de nieuwe sponsor ook voor een aantal exclusieve activiteiten voor fans gaan zorgen tijdens het raceweekend in Las Vegas. MGM heeft dan ook een reusachtig hotel in de gokstad waar de Formule 1 dit jaar terugkeert.