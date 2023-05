Alonso jaagt op zege: "Ik open vol de aanval"

Fernando Alonso is zeer sterk aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Spaanse Aston Martin-coureur eindigde al vier keer op de derde plaats en barst momenteel van de ambities. Dit weekend wil Alonso gaan toeslaan en steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij voor de zege wil gaan.

Alonso is op verrassend sterke wijze aan het seizoen begonnen. Veel mensen plaatsten hun vraagtekens bij de transfer van de tweevoudig wereldkampioen naar Aston Martin, maar vooralsnog is de overstap een schot in de roos. Alonso sprak eerder al uit dat hij voor de zege wil gaan in Monaco en nu deze race voor de deur staat, doet hij dat weer.

Stratencircuit

Alonso blijft echter uiterst kalm voorafgaand het raceweekend. De Spanjaard benadert de race niet op een speciale manier en legt dat uit in gesprek met Motorsport.com: "Ik denk eerlijk gezegd hetzelfde als bij iedere race. We denken niet dat we de sterksten zijn in Monaco. Ik denk ook niet dat er veel verschil zal zijn ten opzichte van Bakoe, dat is immers ook een stratencircuit. Voor Miami geldt dat ook."

Aanvallen

Alonso tempert de verwachtingen, maar tegelijkertijd is hij wel zeer ambitieus. De Spaanse publiekslieveling wil weer winnen en ziet kansen in het ministaatje: "Ferrari was echt uitstekend in Bakoe, dus we zouden hier weer een goed weekend kunnen zien. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dit weekend niet kan winnen, want dit is een bijzondere kans. Circuits als Monaco en Singapore zijn plekken waar je vertrouwen moet opbouwen door elke keer weer dichter langs de muur te gaan. Daarom ga ik dit weekend meer aanvallen dan anders."