Norris en Piastri kiezen voor Triple Crown-helmen in Monaco

Het team van McLaren rijdt dit weekend met een speciale livery in Monaco. De Britse renstal eert hun zeges in Le Mans, Indianapolis en Monaco. Niet alleen de auto's zijn voorzien van een Triple Crown-kleurstelling, ook de coureurs rijden met een speciaal helmontwerp.

Lando Norris en Oscar Piastri rijden dit weekend allebei met een helm in de kleuren van een speciale zege. Piastri kiest voor een zwarte helm en daarmee eert hij de McLaren-zege in de 24 uur van Le Mans in 1995. Norris heeft ook gekozen voor een Triple Crown-helm, hij kiest op zijn beurt voor de zege van Alain Prost in de Grand Prix van Monaco in 1984.

THROWIN IT BACK TO 1984 pic.twitter.com/DMBMUOyumf — Lando Norris (@LandoNorris) ___Escaped_link_6470c4351843e___