Mercedes kiest voor gloednieuw sidepod-design, zeropods verleden tijd

Het lijkt er sterk op dat Mercedes afscheid heeft genomen van het zeropod-design. De Duitse renstal verschijnt dit weekend in Monaco aan de start met een groot aantal updates. Nadat er eerder al een aantal foto's waren uitgelekt, zijn er nu beelden verschenen waarop het nieuwe design goed zichtbaar is.

Mercedes koos in 2022 voor het nieuwe radicale zeropod-design. Bij dit ontwerp leek het net alsof er helemaal geen sidepods aanwezig waren. Het was een dapper plan, maar het functioneerde niet op de gewenste manier. Tot verrassing van velen koos Mercedes ook dit jaar weer voor het ontwerp, maar toen bleek dat de resultaten weer tegenvielen werd er al snel een grote update aangekondigd.

Dit weekend zal Mercedes voor het eerst met de geüpdatete bolide gaan rijden. Eerder lekte er al een paar foto's van de wagens in de pitbox uit, maar nu is er meer duidelijk geworden. Foto's uit de pitlane laten zien dat de zeropod definitief verleden tijd is. Op de beelden is te zien dat Mercedes het concept heeft omgegooid en dat de sidepods weer zijn teruggekeerd. Morgen wordt er naar verwachting voor het eerst gereden met de nieuwe updates.