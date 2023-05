Eerste beelden Mercedes-updates laten grote veranderingen zien

Het team van Mercedes komt dit weekend met een groot updatepakket. Het was eigenlijk de bedoeling om deze updates te introduceren in Imola, maar deze Grand Prix werd door de overstromingen in het gebied afgelast. In Monaco introduceert men nu echt de updates en de eerste foto's daarvan zijn uitgelekt op Twitter.

Op de donderdag worden de auto's opgebouwd in de pitbox en Mercedes schermde deze werkzaamheden zoveel mogelijk af. Toch lukte het een enkeling om de updates vast te leggen. Wat vooral opvalt op de foto's op sociale media, is dat Mercedes voor duidelijkere sidepods kiest. Ook valt op dat Mercedes de voorwielophanging heeft aangepast. De nieuwe voorwielophanging heeft veel weg van de designs van Red Bull Racing en Aston Martin.

