McLaren onthult speciale Triple Crown-livery voor Monaco

Het team van McLaren rijdt dit weekend in Monaco met een speciale livery. De Britse renstal eert dit weekend hun successen in alle drie de onderdelen van de Triple Crown. Lando Norris en Oscar Piastri rijden in Monaco dan ook met een speciale Triple Crown-livery die vandaag aan de wereld werd getoond. Ook in Spanje rijden ze met deze kleurstelling.

Niet alleen in Monaco rijdt McLaren met een Triple Crown-kleurstelling, ook aan de andere kant van de plas rijdt het team met speciale kleuren. In de Indianapolis 500 komen de coureurs namelijk in actie met livery's die verwijzen naar de zeges van het team in Monaco, Indianapolis en de 24 uur van Le Mans. Deze drie races vormen samen de Triple Crown van de autosport.