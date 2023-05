Williams hint op speciale Gulf-livery voor Monaco

Het team van Williams werkt sinds dit seizoen samen met Gulf. Het bedrijf is al geruime tijd betrokken bij de autosport en dat zorgde voor veel iconische livery's. Williams rijdt dit jaar niet met een Gulf-kleurige kleurstelling, maar aankomend weekend in Monaco kan daar mogelijk verandering in komen.

Op sociale media hinten Williams en Gulf namelijk op een speciaal nieuwsbericht. Aankomende vrijdag om 13:00 Nederlandse tijd zal het team van Williams iets gaan onthullen. Bij de posts op sociale media wordt er gebruik gemaakt van de hashtag 'GulfXWilliams', deze hashtag komt overeen met de manier waarop Gulf in 2021 een speciale Monaco-livery aankondigde in samenwerking met toenmalig partner McLaren.