Pirelli introduceert nieuwe regenband in Monaco

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Grand Prix van Monaco. In de straten van de dwergstaat zullen de heren coureurs voor het eerst de beschikking krijgen over een nieuwe compound van Pirelli. De komst van deze band is een week uitgesteld door de problemen van vorige week.

Bandenleverancier Pirelli wilde vorige week in Emilia-Romagna een nieuwe regenband introduceren. Door de overstromingen in de regio werd de Grand Prix afgelast en dat had dan weer gevolgen voor de plannen van Pirelli. De Italiaanse bandenleverancier wilde namelijk een gloednieuwe regenband introduceren op het circuit van Imola, maar men heeft deze primeur nu uitgesteld naar aankomend weekend.

Het bijzondere aan de nieuwe regenband is dat er geen bandenwarmers nodig zijn. Hierdoor moet de compound beter presteren in koelere omstandigheden. Aangezien er een kans is op regen in Monaco, kan het debuut van de band sneller volgen dan verwacht. Pirelli-topman Mario Isola sprak zich bij de internationale media uit over de band: "De tests op de baan lieten een betere prestatie zien dat de oudere regenband, zelfs zonder een elektrische verwarming. De eerste resultaten naar aanleiding van onze tests, zijn de eerste stappen richting de slicks zonder bandenwarmers."