‘Ferrari en Leclerc houden contractverlengingsgesprekken, president Elkann reist af naar Maranello'

De komende weken kunnen spannend gaan worden voor het Formule 1-team van Ferrari. Volgens ingewijden is de Scuderia namelijk al begonnen om met coureur Charles Leclerc om de tafel te gaan om het contract te verlengen. Ook zal President John Elkann zal namelijk een aantal dagen in het hoofdkwartier in Maranello verblijven, waar hij in een aantal vergaderingen deel zal gaan nemen.

Charles Leclerc is “the golden boy” van het Formule 1-team van Ferrari, en nadat zowel hij als teamgenoot Carlos Sainz onlangs door het Italiaanse team zijn gerustgesteld dat hooggeplaatste mecaniciens niet door concurrenten zullen worden weggesnoept, zijn de gesprekken over het verlengen van zijn contract inmiddels begonnen en lopen deze voorspoedig, zo meldt het Italiaanse mediaplatform Formu1a.uno.

Naast de verlengingsgesprekken met Leclerc, staan er nog twee bijzonderheden op de planning van het hoofdkwartier in Maranello. President John Elkann zal namelijk naar de fabriek afreizen om deel te gaan nemen in een aantal belangrijke vergaderingen.

Ook blijft de manier van Laurent Mekies’ vertrek een punt van aandacht. Volgens de geruchten zijn Ferrari CEO Benedetto Vigna en Elkann druk in gesprek over de manier hoe Mekies teruggaat naar het team van AlphaTauri. Formu1a.uno meldt dat deze vergaderingen nog niet met succes afgesloten zijn, en dat de Italianen niet gehaast zijn om Mekies meteen naar het zusterteam van AlphaTauri te laten vertrekken – tenzij de voorwaarden in het voordeel van de Scuderia zijn.