Lawson houdt tijdens F1-geruchten vast aan kampioenschapskans in Super Formula

Terwijl de speculatiemolen rondom het F1-stoeltje van AlphaTauri-coureur Nyck de Vries redelijk op stoom begint te komen, probeert Red Bull-reservecoureur Liam Lawson de focus volledig op zijn deelname in de Japanse Super Formula te houden.

De naam van Liam Lawson als een potentieel coureur voor het F1-kamp van Red Bull wordt al zeker een aantal jaar genoemd, maar tot nu toe heeft de Nieuw-Zeelander nog niet beet. Wel is de jongeling de reservecoureur van de Oostenrijkse renstal, en doet hij momenteel goede zaken in de Japanse Super Formula raceklasse. Met een ondermaats presterende Nyck de Vries bij Red Bulls zusterteam AlphaTauri en het feit dat Lawson momenteel aan de leiding in de Super Formula gaat, wordt er veel gespeculeerd of de Vries zijn F1-stoeltje aan Lawson zou kunnen gaan verliezen.

Ondanks de positieve berichten rondom zijn prestaties in de autosport, wil Lawson echter niet te veel aandacht en energie op een toekomstige F1-deelname vestigen: "Dit is een goede timing in de zin van dat ik aan de leiding van het kampioenschap ga. Momenteel ben ik alleen daar mee bezig", begint Lawson tegenover Autosport.

"Ik wil gewoon het jaar (in de Super Formula) afmaken en om het kampioenschap vechten. Dat zal mij dan de beste kansen voor volgend jaar geven. Wat betreft de gebeurtenissen (rondom AlphaTauri), dat is volledig buiten mijn controle. Ik ben gewoon blij dat ik momenteel aan het winnen ben", meent Lawson.