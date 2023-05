Formule 1 doneert groot geld bedrag en voedsel voor slachtoffers overstromingen

De Formule 1 besloot eerder deze week om de Grand Prix van Emilia-Romagna te cancelen. Door de overstromingen en de hevige neerslag in het gebied kwam met tot de conclusie dat het evenement niet kon doorgaan. De Formule 1 heeft besloten om een gulle gift te doen aan de getroffen regio.

De Formule 1 zal namelijk voedsel doneren wat bedoeld was voor de Paddock Club, daarnaast doneert de sport ook een enorm bedrag van 1 miljoen euro aan de getroffenen. In een persbericht laat Formule 1 CEO Stefano Domenicali weten dat hij denkt aan de aan de getroffenen en dat de sport er alles aan wil doen om hun hulp te verlenen aan het gebied dat is getroffen door de overstromingen.

Formula 1 will be making an immediate €1m donation to the Emilia-Romagna Region's Agency for Territorial Safety and Civil Protection to support the communities affected by the flooding in the region.



