Hill ziet nieuwe Alonso: "Hij heeft veel vrienden verloren"

Fernando Alonso is bezig met een opvallend sterk seizoen in dienst van het team van Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen eindigde vier keer als derde en toonde zich meerdere keren een enorme teamspeler. Damon Hill is verrast door het bedrag van Alonso en stelt dat dit in het verleden wel anders was.

Alonso rijdt sinds dit jaar voor het team van Aston Martin. Tot verbazing van velen vertrok hij afgelopen winter bij het team van Alpine, de Franse renstal presteerde vorig jaar immers beter dan Aston Martin. Dit jaar stond Alonso al vier keer op het podium en lijkt hij haast een nieuw persoon te zijn geworden. Hij is enorm enthousiast en helpt zijn teamgenoot Lance Stroll zelfs tevens de races.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill had het huidige gedrag van Alonso niet zien aankomen. Hill zag in het verleden ander gedrag bij de Spanjaard. In de F1 Nation Podcast spreekt Hill zich uit: "Hij ging te ver bij McLaren en daarna deed hij iets vergelijkbaars bij het team van Ferrari. Hij heeft ook nog Honda beledigd toen hij het had over een GP2-motor, hij heeft daardoor veel vrienden verloren. Hij gedraagt zich beter dan ooit of hij is gewoon een nieuw mens geworden. Ik denk het laatste, hij is volwassen en is belangrijk voor de sport."