Hill verwacht geen Leclerc-transfer: "Hij zit voorlopig vast bij Ferrari"

Charles Leclerc was in de afgelopen weken het onderwerp van veel geruchten. De Monegask werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes als Lewis Hamiton zou vertrekken. Damon Hill gaat ervanuit dat Hamilton zijn contract gaat verlengen en dat Leclerc 'vast' zit bij Ferrari.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton beschikt momenteel over een aflopend contract bij het team van Mercedes. De Brit sprak echter de intentie uit dat hij langer wil blijven, maar dat betekent niet dat de geruchten uitbleven. Ferrari-coureur Charles Leclerc werd in verband gebracht met Mercedes als Hamilton besluit te vertrekken. De Monegask lachte om de verhalen, maar dat betekent niet dat ze de wereld uit zijn.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill verwacht geen vertrek van Hamilton. De Britse oud-coureur laat in de podcast van Sky Sports weten dat Leclerc in een lastige situatie zit: "Ik denk dat hij voorlopig nog vast zit bij Ferrari. Hij heeft nog echt voor het kampioenschap gevochten. Er zijn momenten geweest waar hij heel goed was en dan had hij momenten in de kwalificatie. Dan ging zijn alles-of-niets-rondje helemaal mis. Als je kijkt naar de topteams, dan blijven ze momenteel waarschijnlijk vasthouden aan hun coureurs. Ik denk niet dat hij ergens anders heen kan."