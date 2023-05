Bij deze drie circuits denkt Alonso een F1-overwinning te kunnen pakken

In het kielzog van een uiterst sterk Red Bull moeten de achtervolgende teams van Aston Martin, Mercedes en Ferrari bij vrijwel elke race in 2023 tot nu toe om de resterende podiumplaats vechten. Aston Martin-coureur Fernando Alonso is zeer tevreden met zijn viermaal behaalde P3-resultaten, maar denkt (en hoopt) dit seizoen ook nog een Grand Prix-overwinning te kunnen behalen. De tweevoudig wereldkampioen noemt drie potentiële circuits waarop hij dit zou kunnen bewerkstelligen.

Omdat Red Bull dit seizoen zo ontzettend sterk is, zien de andere teams weinig kansen om een overwinning voor de neus van de Oostenrijkse renstal weg te graaien. Althans, in ieder geval niet op pure snelheid. De uitzondering is op naam van Fernando Alonso, die voorafgaand de triple-header die begint op circuit Imola dit aankomende weekend, in gesprek is met Sky Sports F1-man Martin Brundle. Hij gelooft nog steeds dat hij in 2023 een Grand Prix-overwinning kan behalen.

Op de brandende vraag van Brundle of Alonso 'een race of twee' dit jaar kan winnen, antwoordt de Spanjaard: "Ja, dat denk ik wel", begint hij. "We hebben een auto die niet de allerbeste op de rechte stukken is. Daar moeten we sterker in worden. Maar we zijn wel heel goed in (circuits met) bochten. Ik denk de circuits waar de langzaamste snelheden over het weekend behaald worden, zoals bijvoorbeeld Monaco, Budapest en Singapore, een kans voor ons zijn. Daar hebben we denk ik de meeste kansen", vertelt Alonso.