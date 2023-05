Alpine CEO: Goed werkend upgradepakket brengt ons 'vlak achter Mercedes en Aston Martin'

Ondanks de slechte resultaten voor het Formule 1-team van Alpine tot nu toe, is CEO Laurent Rossi optimistisch dat een goed upgradepakket hen zomaar vlakbij Mercedes en Aston Martin kan brengen.

De afgelopen weken uitte Laurent Rossi publiekelijk meermaals zijn ongenoegen over de stand van zaken van zijn Formule 1-team, dat momenteel gerund wordt door teambaas Otmar Szafnauer. Tijdens de afgelopen winterstop zag de Franse equipe concurrent Aston Martin hen passeren en viel de performance van de A523-bolide tegen. Een late dubbelcrash bij de Grand Prix van Australië was nog eens een extra dosis olie op het vuur.

Maar toch koestert Rossi een bepaalde mate van optimisme. De Fransman meent dat er binnen de muren van de fabrieken in Viry en Enstone een goed progressie te zien is, die hopelijk binnenkort naar snelheid op het circuit vertaald kan worden. Een goed ontwikkelingspad zou de blauwkleurige renstal zomaar pal achter teams zoals Mercedes of Aston Martin brengen, denkt Rossi.

"Als we ons dit jaar kunnen ontwikkelen, wat we proberen te doen, zitten we niet zo ver achter Mercedes of Aston Martin. Maar, het puntenverschil is nu groot. We hebben onze kansen niet geoptimaliseerd of benut, en Baku was verre van ideaal. We hebben hier (bij GP Miami) enkele belangrijke punten gescoord, maar we moeten er nog wat meer halen om hen in te kunnen halen", concludeert de topman tegenover RacingNews365.