Hamilton steunt komst nieuwe racelocaties – maar klassieke circuits blijven zijn favoriet

In haar jacht om wereldwijd nog meer fans tot zich toe te trekken, is de Formule 1 vooral de laatste paar jaren druk bezig om de racekalender op de schop te gooien. De koningsklasse werkt nu flink wat meer nieuwe, moderne circuits af dan dat het jaren geleden deed, een ontwikkeling dat veel coureurs én fans tegen het zere been stoot. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is fan van nieuwe circuits zoals bijvoorbeeld Miami, maar laat tegelijkertijd weten dat de klassieke en legendarische locaties zijn voorkeur blijven hebben.

In twee jaar tijd heeft de Verenigde Staten maar liefst twee nieuwe circuits op de Formule 1-kalender weten te krijgen. Vorig jaar rees het circus voor de allereerste keer af naar het zonovergoten Miami, later dit jaar zullen de twintig snelste coureurs door de straten van gokhoofdstad Las Vegas racen.

De sport groeit flink, en daarmee ook de lijst van gastlanden, steden en circuits die een Formule 1-race willen organiseren. De komst van nieuwe kanshebbers betekent dat legendarische circuits zoals bijvoorbeeld Spa vraagtekens moet zetten of het de komende jaren nog een Grand Prix mag houden. Mercedes-coureur Lewis Hamilton meent dat de Formule 1 momenteel een redelijke balans heeft in de combinatie van zowel nieuwe, als klassieke circuits, en denkt dat F1-CEO Stefano Domenicali niet van plan is om locaties zoals Silverstone of Monza van de kalender uit te wissen.

"Persoonlijk zie ik de richting waar het nu naartoe gaat wel zitten", begint de 38-jarige Brit. "De veranderingen staan mij wel aan. Het is spannend om verschillende werelddelen en circuits te zien. We zijn inmiddels al op alle continenten aanwezig, en hoop dat we binnenkort ook richting Afrika mogen afreizen. Dat zou een geweldige ervaring voor de sport zijn. Het is een hele uitdaging voor zowel de ingenieurs als de coureurs om naar nieuwe locaties te gaan."

"Tuurlijk hou ik van de klassieke circuits, die zullen altijd mijn voorkeur hebben. Misschien dat een coureur over twintig of dertig jaar tijd wel naar Miami kijkt als een klassiek circuit, maar voor ons is die natuurlijk nieuw. De legendarische banen zoals Hongarije, Silverstone, Zandvoort en Monza zullen altijd speciaal blijven. Het is van belang om die te houden. Voor zover ik weet is Stefano (Domenicali) niet van plan om van dat soort circuits af te komen. Het is goed om een balans van de twee (oud en modern) te hebben", sluit Hamilton af.