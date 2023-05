Verstappen scoort podiumplaats bij virtuele 24 uur van de Nürburgring

Max Verstappen zat tijdens zijn vrije weekend niet stil. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kwam namelijk in actie tijdens de iRacing 24 uur van de Nürburgring met zijn simracevrienden van Team Redline. Verstappen presteerde sterk en kwam als derde over de virtuele streep.

Verstappen deelde zijn virtuele BMW met Diogo Pinto en Ole Steinbraten. Het trio eindigde als derde en mocht dus naar het podium van de simrace. De zege ging naar de nummer 55 van het virtuele team van Williams. Verstappen en zijn twee teamgenoten eindigden binnen een ronde van de winnaars en daarmee waren ze één van de twee teams die dat voor elkaar kregen.

Verstappen komt volgende week weer in actie in de echte wereld. De Nederlander rijdt dan immers weer in de Formule 1 op het iconische circuit van Imola. Verstappen neemt in zijn vrije tijd regelmatig deel aan simraces en daar is hij meer dan eens succesvol. De livestreams van Verstappens avonturen op de virtuele circuits zijn mateloos populair en worden door duizenden mensen bekeken. De volgende grote simrace op iRacing is de 6 uur van Watkins Glen.