Speciale Verstappen-tribune Las Vegas krijgt meer vorm

Later dit jaar keert de Grand Prix van Las Vegas terug op de kalender van de Formule 1. Het wordt een groot spektakel waarbij de coureurs dwars door het centrum van de stad rijden. De fans krijgen de kans om plaats te nemen op een speciale tribune, Max Verstappen en Red Bull Racing krijgen zo'n speciale tribune.

De tribune van Red Bull Racing bevindt zich in de derde bocht. Ook de speciale Verstappen-tribune bevindt zich ook het Red Bull-gedeelte. De Oostenrijkse renstal zal de fans nog veel meer gaan bieden. Er wordt namelijk een speciale Red Bull Fan Zone geopend. Zo wordt er een speciale editie van het Red Bull Energy Station geplaatst en komen er speciale fanshops. Het prijskaartje voor de tribunes is wel hoog, een ticket voor drie dagen kost ongeveer 4000 dollar.

