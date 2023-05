Alpine rijdt met namen gamers op auto in Imola

Het team van Alpine komt met een speciale actie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. De Franse renstal zal namelijk met een aantal opvallende namen op de auto gaan rijden. Deze actie heeft te maken met een speciale overeenkomst tussen Alpine en een groot Esports-toernooi.

Vorige week werd duidelijk dat het automerk Alpine een partnership aan ging met het CS:GO-toernooi BLAST.tv Major Paris. Nu blijkt dat ook het Formule 1-team wordt betrokken bij deze samenwerking. Gamers kunnen namelijk met hun gamertag op de auto's van Esteban Ocon en Pierre Gasly terecht komen. Deze gamertag, simpel gezegd de nickname van een speler in een game, wordt dan geplaatst ergens op de Alpine. Om te winnen moeten de gamers meedoen aan een korte prijsvraag van BLAST.tv.

As part of @alpinecars' partnership with @BLASTtv for the ongoing #BLASTTVMajor, fans can compete to get their gamertag onto the @AlpineF1Team #A523 at the #ImolaGP.



To join the competition, and for further details, visit https://t.co/8o67XS3AfT.#F1 #CSGO #Alpine pic.twitter.com/RyGaHEb2LM