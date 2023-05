Sainz verklaart leerproces: "Kijken met de hele fabriek naar Red Bull"

Het team van Ferrari moet vooralsnog genoegen nemen met een rol in de schaduw van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal is veel sneller dan de rest van het veld en Ferrari moetnog steeds een aantal flinke stappen gaan zetten. Volgens Carlos Sainz kijkt men naar wat Red Bull doet en wat Ferrari daarvan kan leren.

Ferrari heeft dit seizoen al een paar tegenvallende races verreden. Afgelopen weekend in Miami waren de resultaten alles behalve sterk en was het gat met Red Bull wederom zeer groot. Momenteel zijn ook de teams van Aston Martin en Mercedes sneller dan Sainz en zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. De Ferrari-mannen willen de handdoek echter nog niet in de ring gooien.

Sainz houdt hoop en realiseert zich dat het seizoen momenteel nog zeer lang duurt. In de aankomende races men de aanval openen en dat geeft de burger moed. Tijdens een openingsevent voor de Spaanse Grand Prix sprak Sainz zich uit bij Marca: "Er is nog steeds zoveel dat we moeten leren, we testen elk weekend heel erg veel dingen uit. Sommige dingen laten we links liggen en van andere dingen kunnen we profiteren. We kijken met de hele fabriek nog steeds naar wat Red Bull doet en wat de rest niet doet."