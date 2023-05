'Gesprekken tussen Formule 1 en Madrid verlopen naar wens'

Het is algemeen bekend dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. Meerdere landen, steden en circuits hebben zich al uitgesproken over het organiseren van een mogelijke race. Het lijkt er inmiddels op dat de Spaanse hoofdstad Madrid een goede kans maakt op een plekje op de Formule 1-kalender.

De interesse vanuit Madrid bestaat al veel langer. Tijdens de opening van de F1 Exhibition in Madrid liet Formule 1 CEO Stefano Domenicali al weten dat hij bekend is met de plannen van Madrid. Men zou graag een Grand Prix willen organiseren op een stratencircuit rondom het IFEMA-complex, de plek waar momenteel de F1 Exhibition wordt georganiseerd.

Volgens de Spaanse krant Marca verlopen de gesprekken tussen Madrid en de hoge heren van de Formule 1 momenteel naar wens. De krant meldt zelfs dat de burgermeester van Madrid José Luis Martinez-Almeida achter de plannen van het organiseren van een mogelijke Grand Prix staat. Momenteel wordt de Spaanse Grand Prix verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya nabij Barcelona. Of de interesse van Madrid het einde van de race nabij Bacelona betekent, is vooralsnog onduidelijk.