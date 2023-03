Domenicali erkent interesse Madrid in organiseren Grand Prix

Formule 1-CEO Stefano Domenicali was gisteren aanwezig bij de officieuze opening van de F1 Exhibition in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het is bekend dat de interesse in de sport groot is en dat geldt ook voor de stad Madrid. Domenicali geeft namelijk toe dat men daar aast op een Grand Prix.

De Spaanse Grand Prix wordt al sinds jaar en dag gereden op het circuit nabij Barcelona. In deze eeuw werd er ook de Europese Grand Prix gereden op Spaans grondgebied, men reed immers op een stratencircuit in Valencia. De interesse vanuit Spanje is momenteel groot en ook Madrid wil een plekje veroveren op de kalender van de koningsklasse van de autosport.

Alonso

De kalender is momenteel overvol en het is nog niet duidelijk waar men in Madrid wil racen. Domenicali geeft in ieder geval aan dat de interesse er is. In gesprek met Marca legt de Italiaanse CEO het uit: "Ze werken eraan om een Grand Prix te kunnen organiseren. De Formule 1 is blij dat er zoveel geïnteresseerden zijn voor races. De populariteit van de sport groeit wereldwijd en we kennen de bestaande passie in Spanje. Ik heb zelf samengewerkt met Fernando Alonso en ik ken hem goed."

Zeg nooit nooit

Of een Madrileense Grand Prix er ooit gaat komen, is nog hoogstens onduidelijk. Domenicali wil niets uitsluiten en is vooral zeer in zijn sas met de interesse: "Het is leuk om te zien hoe de interesse blijft groeien in Spanje, dat komt trouwens ook door Carlos Sainz. We zijn bekend met de interesse vanuit Madrid en natuurlijk ook Barcelona, dat is echt fantastisch nieuws voor ons. Je kan namelijk nooit nooit zeggen in je leven."