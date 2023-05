Button droomde van Ferrari-stoeltje: "Het was bijna gelukt"

Het team van Ferrari heeft al sinds 2008 geen wereldtitel meer veroverd in de Formule 1. Ondanks dat de grote successen uitblijven, heeft de renstal nog steeds een enorme aantrekkingskracht. Ook Jenson Button was tijdens zijn actieve Formule 1-loopbaan fan van het team en was zelfs bijna Ferrari-coureur.

Het team van Ferrari beleeft momenteel een lastige periode. Charles Leclerc en Carlos Sainz worstelen met hun auto's en vooralsnog zijn Red Bull Racing, Aston Martin en vaak ook Mercedes sneller. Het lijkt er dan ook op dat de Italiaanse renstal dit jaar niet kan gaan meestrijden voor de wereldtitel. Het zorgt dan ook voor veel teleurstelling bij het team.

Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button geeft ook aan dat Ferrari momenteel niet competitief genoeg is. De Britse voormalig Formule 1-coureur is wel eerlijk genoeg om toe te geven dat hij altijd een zwak heeft gehad voor het team. In gesprek met La Gazzetta dello Sport deelt hij een opvallend nieuwtje: "Ik had graag voor ze gereden, het was zelfs bijna gelukt. Toen Domenicali de teambaas was, spraken we elkaar vaak. We hadden zelfs al wat contractpunten besproken, maar toen vertrok hij en kwam er geen deal. Dat is jammer want het zou leuk zijn geweest."